Лидер итальянских правых выступил против Швеции и Финляндии в НАТО

"Я сосредоточен на сегодняшнем дне. И сегодня не время для вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - заявил Сальвини.

По его мнению, вместо того, чтобы принимать две скандинавские страны в НАТО, нужно сосредоточиться на достижении мира в Украине.

"То, что приближает мир, должно быть сделано немедленно, то, что отнимает мир, должно быть поставлено в очередь. Приближение границ НАТО к границам с Россией приближает мир? Ну, судите сами", - добавил он.