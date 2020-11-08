Лидер Ирана назвал "спектаклем" выборы в США, Помпео ему ответил

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал "спектаклем" выборы президента в США. Ему ответил государственный секретарь США Майк Помпео.

В своем Twitter Хаменеи написал о "политическом, гражданском и моральном упадке режима США"



"Ситуация в США и то, что там говорят о своих же выборах, - это спектакль! Это пример уродливого облика либеральной демократии в США", - заявил он.

В ответ госсекретарь США Майк Помпео написал иранскому лидеру, что тот украл у своего народа миллионы долларов. "Ваши выборы абсурдны. Сотни кандидатов не могут даже баллотироваться", - заявил он.

Помпео также добавил, что сейчас иранский народ голодает, так как Хаменеи тратит миллиарды на войны.

Как писало РБК-Украина, ряд американских СМИ заявил о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США.

Так, Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Должность вице-президента США в аппарате Джо Байдена займет сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. Она станет первой в истории Соединенных Штатов женщиной, занявшей этот пост.