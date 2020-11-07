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Камала Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента США

США, Суббота 07 ноября 2020 22:16
Камала Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента США
Фото: Камала Харрис (facebook.com/KamalaHarris)
Автор: Артур Родивилов

Должность вице-президента США в аппарате Джо Байдена займет сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. Она станет первой в истории Соединенных Штатов женщиной, занявшей этот пост.

Об этом сообщает CNN.

В августе 56-летняя Харрис - темнокожая американка ямайско-индийского происхождения - была утверждена кандидатом на пост вице-президента на съезде Демократической партии.

Харрис - одна из самых видных темнокожих женщин в американской политике, привлекательная для представителей всего идеологического спектра партии. Она проработала шесть лет в качестве генерального прокурора Калифорнии, прежде чем попасть в Сенат в 2016 году.

Ранее лишь две ее белые соотечественницы - член Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Джеральдин Ферраро в 1984 году и губернатор Аляски Сара Пэйлин в 2008 году - выдвигались кандидатами в вице-президенты, и обе неудачно.

Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния). Родители Камалы разошлись, когда ей было семь лет. В 12-летнем возрасте она вместе с матерью и сестрой перебралась в Монреаль.

Степень бакалавра экономики и политических наук Камала получила в Университете Говарда в Вашингтоне. Она работала помощницей в аппарате сенатора от Калифорнии Алана Крэнстона. В 1990 году получила юридическое образование в Калифорнийском университете.

Ее опыт работы в сфере уголовного права может помочь администрации Байдена решить вопросы расового равенства и поддержания порядка после того, как в этом году страну охватили протесты. Ожидается, что она будет главным советником по назначениям судей.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал кандидатуру от Байдена на пост вице-президента. В свою очередь Харрис неоднократно обвиняла Трампа в неумении противостоять России.

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