Лідер Ірану назвав "виставою" вибори в США, Помпео йому відповів

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї назвав "виставою" вибори президента у США. Йому відповів державний секретар США Майк Помпео.

У своєму Twitter Хаменеї написав про "політичний, громадський і моральний занепад режиму США"



"Ситуація в США і те, що там говорять про свої ж вибори, - це спектакль! Це приклад потворного вигляду ліберальної демократії в США", - заявив він.

The situation in the US & what they themselves say about their elections is a spectacle! This is an example of the ugly face of liberal democracy in the US. Regardless of the outcome, one thing is absolutely clear, the definite political, civil, & moral decline of the US regime. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 7, 2020

У відповідь держсекретар США Майк Помпео написав іранському лідерові, що той вкрав у свого народу мільйони доларів. "Ваші вибори абсурдні. Сотні кандидатів не можуть навіть балотуватися", - заявив він.

.@khamenei_ir - you've personally stolen hundreds of millions of dollars from your people. Your elections are a joke, with hundreds of candidates disqualified from even running. Today, your people starve because you spend billions on proxy wars to protect your kleptocracy. pic.twitter.com/4pCD6ilguC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 7, 2020

Помпео також додав, що зараз іранський народ голодує, оскільки Хаменеї витрачає мільярди на війни.

Як писало РБК-Україна, низка американських ЗМІ заявили про перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента США.

Так, Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Посаду віце-президента США в апараті Джо Байдена займе сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс. Вона стане першою в історії Сполучених Штатів жінкою, що обійняла цю посаду.