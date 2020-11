Лидер Ирана назвал "спектаклем" выборы в США, Помпео ему ответил

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал "спектаклем" выборы президента в США. Ему ответил государственный секретарь США Майк Помпео.

В своем Twitter Хаменеи написал о "политическом, гражданском и моральном упадке режима США"



"Ситуация в США и то, что там говорят о своих же выборах, - это спектакль! Это пример уродливого облика либеральной демократии в США", - заявил он.

The situation in the US & what they themselves say about their elections is a spectacle! This is an example of the ugly face of liberal democracy in the US. Regardless of the outcome, one thing is absolutely clear, the definite political, civil, & moral decline of the US regime.