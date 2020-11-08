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Лідер Ірану назвав "виставою" вибори в США, Помпео йому відповів

Іран, Неділя 08 листопада 2020 05:35
Лідер Ірану назвав "виставою" вибори в США, Помпео йому відповів
Фото: Алі Хаменеї (english.khamenei.ir)
Автор: РБК-Україна

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї назвав "виставою" вибори президента у США. Йому відповів державний секретар США Майк Помпео.

У своєму Twitter Хаменеї написав про "політичний, громадський і моральний занепад режиму США"

"Ситуація в США і те, що там говорять про свої ж вибори, - це спектакль! Це приклад потворного вигляду ліберальної демократії в США", - заявив він.

У відповідь держсекретар США Майк Помпео написав іранському лідерові, що той вкрав у свого народу мільйони доларів. "Ваші вибори абсурдні. Сотні кандидатів не можуть навіть балотуватися", - заявив він.

Помпео також додав, що зараз іранський народ голодує, оскільки Хаменеї витрачає мільярди на війни.

Як писало РБК-Україна, низка американських ЗМІ заявили про перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента США.

Так, Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Посаду віце-президента США в апараті Джо Байдена займе сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс. Вона стане першою в історії Сполучених Штатів жінкою, що обійняла цю посаду.

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Новини України В світі ІранМайк ПомпеоВибори в США

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