Лідер Ірану назвав "виставою" вибори в США, Помпео йому відповів

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї назвав "виставою" вибори президента у США. Йому відповів державний секретар США Майк Помпео.

У своєму Twitter Хаменеї написав про "політичний, громадський і моральний занепад режиму США"



"Ситуація в США і те, що там говорять про свої ж вибори, - це спектакль! Це приклад потворного вигляду ліберальної демократії в США", - заявив він.

The situation in the US & what they themselves say about their elections is a spectacle! This is an example of the ugly face of liberal democracy in the US. Regardless of the outcome, one thing is absolutely clear, the definite political, civil, & moral decline of the US regime.