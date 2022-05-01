Лідер Індії поїхав до ЄС пояснити відмову засудити РФ за війну проти України
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вирішив відвідати європейські країни, щоб особисто пояснити свою позицію щодо розв'язаної Росією війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Глава індійського уряду поїхав у європейське турне, щоб "обмінятися думками" щодо російсько-української війни. Моді відвідає Німеччину, Францію та Данію.
Візит анонсував новопризначений міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра. Офіційна ціль поїздки – розвиток двосторонніх взаємин із ЄС. Натомість паралельною метою індійського прем'єра стане спроба донести позицію Нью-Делі щодо війни.
Індія з початку вторгення РФ не засуджувала війну проти України, обмежившись закликом вирішити спірні питання шляхом переговорів. Натомість місцеві експертні кола регулярно закликають Україну до капітуляції.
До слова, американський конгресмен хоче дозволити використання армії США на захист України.
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