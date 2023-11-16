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Лідер хуситів пригрозив потопити ізарїльські кораблі в Червоному морі

Четвер 16 листопада 2023 06:22
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Лідер хуситів пригрозив потопити ізарїльські кораблі в Червоному морі Фото: хусити погрожують ізраїльским кораблям (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лідер єменських бойовиків з руху Хуті Малік аль-Хуті пригрозив Ізраїлю потопити їх кораблі в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Останніми роками хусити неодноразово загрожували морським перевезенням навколо Червоного моря. Однак ISW зазначає, що зараз у хуситів є можливість здійснювати такі атаки, оскільки сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) надали засоби для цього.

Також хусити здійснили кілька нападів на комерційні судна в Червоному морі за допомогою водних саморобних вибухових пристроїв і розгорнули морські міни біля узбережжя Червоного моря Ємену.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.

При цьому інші угруповання, у тому числі "Хезболла" та хусити, заявили про свою підтримку ХАМАСу. Вони вже неодноразово атакували територію Ізраїлю.

Також нещодавно хусити намагалися вдарити ракетами по кораблю Військово-морських сил США USS Carney біля узбережжя Ємену.

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