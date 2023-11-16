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Лидер хуситов пригрозил потопить израильские корабли в Красном море

Четверг 16 ноября 2023 06:22
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Лидер хуситов пригрозил потопить израильские корабли в Красном море Фото: хуситы угрожают израильским кораблям (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лидер йеменских боевиков по движению Хути Малик аль-Хути пригрозил Израилю потопить их корабли в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В последние годы хуситы неоднократно угрожали морским перевозкам вокруг Красного моря. Однако ISW отмечает, что сейчас у хуситов есть возможность совершать такие атаки, поскольку силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предоставили средства для этого.

Также хуситы совершили несколько нападений на коммерческие суда в Красном море с помощью водных самодельных взрывных устройств и развернули морские мины у побережья Красного моря Йемена.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей.

При этом другие группировки, в том числе Хезболла и хуситы, заявили о своей поддержке ХАМАСа. Они уже не раз атаковали территорию Израиля.

Также недавно хуситы пытались ударить ракетами по кораблю Военно-морских сил США USS Carney у побережья Йемена.

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