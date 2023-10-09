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Лідер ХАМАС Сінвар - "мертвий", - погрожує спікер ЦАХАЛу

Понеділок 09 жовтня 2023 12:30
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Лідер ХАМАС Сінвар - "мертвий", - погрожує спікер ЦАХАЛу Фото: Яхья Сінвар, глава ХАМАС в секторе Газа (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Представник ЦАХАЛ назвав лідера угруповання ХАМАС у секторі Гази Яхья "небіжчиком". Він керував операцією із вторгнення бойовиків на територію Ізраїлю. Підтверджених даних щодо імовірної смерті очільника угрупування наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times Of Israel.

"Яхья Синвар - командувач кампанії, і він мертвий", - заявив головний речник ЦАХАЛу контр-адмірал Хагарі на прес-конференції в понеділок, 9 жовтня.

Також ізраїльський офіцер наголосив, що "військове та політичне керівництво ХАМАСу, всі його активи вразливі та приречені".

Раніше, ще у перший день масштабного вторгнення бойовиків на територію Ізраїля 7 жовтня, палестинські ЗМІ повідомляли, що ізраїльські ВПС розбомбили будинок Синвара.

Між тим, більше інформації з боку Тель-Авіва про цей удар, або підтвердження атаки на будівлю, де проживав лідер терористичного угруповання ХАМАС у секторі Газа - не було.

Нагадаємо, що 8 жовтня стало відомо, що одного з лідерів угруповання ХАМАС Аймана Юніса, ймовірно, було ліквідовано в результаті ракетного удару військових Ізраїлю по Сектору Газа.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Минулої суботи, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

Зранку 8 жовтня вже на півночі Ізраїля пролунали вибухи. Угруповування "Хезболла" взяло відповідальність за обстріли, які здійснювалися з Лівану. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

У понеділок, 9 жовтня, у ЦАХАЛі повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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