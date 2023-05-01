Лідер "Голден Стейта" у вільному польоті феноменально набрав очки: момент дня в НБА

На вершині підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився плеймейкер "Голден Стейт Ворріорз" Стеф Каррі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
35-річний американець підкорив моментом на старті третьої чверті проти "Сакраменто". В одному з епізодів він опинився з м'ячем на лінії штрафних кидків проти двох опонентів. Це не зупинило Каррі, тож він сміливо пішов у "фарбу" та в падінні неймовірним кидком набрав 2 пункти.
Стараннями головної зірки та інших "Ворріорз" здобули виїзну перемогу (120:100). Це дозволило "Голден Стейту" завершити серію першого раунду (4:3). У наступній стадії команда зі Сан-Франциско зустрінеться з іншими каліфорнійцями – "Лос-Анджелес Лейкерс".
Сам Каррі став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 50 очок, зробив 8 підбирань і віддав 6 передач. У грі оборонець провів понад 37 хвилин.
Уродженець Огайо, син колишнього атакувального оборонця низки команд НБА Делла Каррі. На студентському рівні захищав кольори "Девідсон Вайлдкетс".
На драфті асоціації-2009 обраний "Ворріорз" під сьомим номером. У лавах "Голден Стейта" проводить 14-й сезон поспіль. Із командою здобув 4 чемпіонські персні, став MVP фіналу НБА-2022 та двічі MVP асоціації (2015, 2016). Дев'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок.
У складі збірної США Каррі двічі став чемпіоном світу (2010, 2014). На праймеріз Демократичної партії у 2020 році разом із дружиною підтримав кандидатуру майбутнього президента Джо Байдена, а згодом вітав схвалення For the People Act – закону про розширення електоральних прав.
До слова, українець Ковляр виставив свою кандидатуру на драфт НБА-2023.
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