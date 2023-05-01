Лидер "Голден Стэйта" в свободном полете феноменально набрал очки: момент дня в НБА

35-летний американец покорил моментом на старте третьей четверти против "Сакраменто". В одном из эпизодов он очутился с мячом на линии штрафных бросков против двух оппонентов. Это не остановило Карри, так что он смело пошел в "краску" и в падении невероятным броском набрал 2 пункта.

Стараниями главной звезды и других "Уорриорз" одержали выездную победу (120:100). Это позволило "Голден Стэйту" завершить серию первого раунда (4:3). В следующей стадии команда из Сан-Франциско встретится с другими калифорнийцами – "Лос-Анджелес Лейкерс".

Сам Карри стал самым результативным на паркете. Он набрал 50 очков, сделал 8 подборов и отдал 6 передач. В игре защитник провел свыше 37-ми минут.

Кто такой Стеф Карри

Уроженец Огайо, сын бывшего атакующего защитника ряда команд НБА Делла Карри. На студенческом уровне защищал цвета "Дэвидсон Уайлдкэтс".

На драфте ассоциации-2009 выбран "Уорриорз" под седьмым номером. В рядах "Голден Стэйта" проводит 14-й сезон подряд. С командой завоевал 4 чемпионских перстней, стал MVP финала НБА-2022 и дважды MVP ассоциации (2015, 2016). Девятикратный участник Матча всех звезд.

В составе сборной США Карри дважды стал чемпионом мира (2010, 2014). На праймериз Демократической партии 2020 года вместе с супругой поддержал кандидатуру будущего президента Джо Байдена, а затем приветствовал одобрение For the People Act – закона о расширении электоральных прав.