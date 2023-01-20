Лідер "Голден Стейта" оформив баззер через півмайданчика: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Плеймейкер "Ворріорз" вразив публіку кидком під завісу другої чверті. Каррі отримав м'яч після перехоплення в центрі майданчика та без зайвих роздумів кинув двома руками в напрямку кошика. М'яч під супровід сирени влетів у сітку та дозволив випередити "Бостон" перед великою перервою (55:54).

Зусиль 34-річного баскетболіста, однак, забракло для підсумкового успіху. "Селтікс" зуміли дотиснути "Голден Стейт" в овертаймі (121:118). Обидва фіналісти минулого сезону НБА наразі проходять у плей-офф. "Бостон" іде в лідерах Східної конференції, а "Ворріорз" – на 8-й сходинці на Заході.

Сам Каррі провів на паркеті 43 хвилини. За цей час він встиг набрати 29 очок, зробив 4 підбирання і віддав 7 передач. Натомість найкращим за результативністю став форвард "Селтікс" Тейтум (34 пункти, 19 підбирань).

Хто такий Стеф Каррі

Уродженець Огайо, син колишнього атакувального оборонця низки команд асоціації Делла Каррі. На студентському рівні виступав за "Девідсон Вайлдкетс".

Обраний "Ворріорз" під 7-м номером драфту НБА-2009. У кольорах "Голден Стейта" проводить 14-й сезон поспіль. Здобув із командою 4 чемпіонські титули, MVP фіналу НБА-2022 та двічі MVP асоціації (2015, 2016), 8-разовий учасник Матчу всіх зірок.

У 2019 році Каррі зізнався, що з дитинство страждає від кератоконуса – очного захворювання, що погіршує зір. Молодший брат – Сет Каррі – атакувальний оборонець "Бруклін Нетс".