Лидер "Голден Стэйта" оформил баззер через полплощадки: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Плеймейкер "Уорриорз" поразил публику броском под занавес второй четверти. Карри получил мяч после перехвата в центре площадки и без лишних раздумий бросил двумя руками в направлении корзины. Мяч под сопровождение сирены влетел в сетку и позволил опередить "Бостон" перед большим перерывом (55:54).

Усилий 34-летнего баскетболиста, однако, не хватило для итогового успеха. "Селтикс" сумели дожать "Голден Стэйт" в овертайме (121:118). Оба финалиста прошлого сезона НБА проходят в плей-офф. "Бостон" идет в лидерах Восточной конференции, а "Уорриорз" – на 8-й строчке на Западе.

Сам Карри провел на паркете 43 минуты. За это время он успел набрать 29 очков, сделал 4 подбора и отдал 7 передач. Наилучшим же по результативности стал форвард "Селтикс" Тейтум (34 пункта, 19 подборов).

Кто такой Стеф Карри

Уроженец Огайо, сын бывшего атакующего защитника ряда команд ассоциации Делла Карри. На студенческом уровне выступал за "Дэвидсон Уайлдкэтс".

Выбран "Уорриорз" под 7-м номером драфта НБА-2009. В цветах "Голден Стэйта" проводит 14 сезон подряд. Завоевал с командой 4 чемпионских титула, MVP финала НБА-2022 и дважды MVP ассоциации (2015, 2016), 8-кратный участник Матча всех звезд.

В 2019 году Карри признался, что с детства страдает от кератоконуса – глазного заболевания, ухудшающего зрение. Младший брат – Сет Карри – атакующий защитник "Бруклин Нетс".