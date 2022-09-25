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Лідер Фінляндії готовий говорити з Путіним, але не бачить шансів для закінчення війни

Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо поки не бачить шансів для встановлення миру між Україною та Росією. Але він готовий на переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.

"Маю визнати, що зараз я не бачу багато можливостей для досягнення миру", - сказав він.

При цьому лідер Фінляндії заявив, що Путіну важко змиритися з будь-якою поразкою в Україні. Але політик готовий говорити з російським диктатором заради досягнення миру, якщо це влаштовує президента України Володимира Зеленського.

Нііністьо вважає, що Путін зараз достатньо ізольований через міжнародний тиск.

"Востаннє я зустрічався з ним близько року тому. Так, схоже, він дуже самотній. Насправді я не знаю, хто зараз знаходиться поряд з ним", - додав він.

Нагадаємо, у США попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї проти України. Водночас Білий дім пригрозив "рішучою відповіддю" Москві.

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