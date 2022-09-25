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Лидер Финляндии готов говорить с Путиным, но не видит шансов для окончания войны

Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Финляндии Саули Ниинисте пока не видит шансов для установления мира между Украиной и Россией. Но он готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE.

"Должен признать, что сейчас я не вижу много возможностей для достижения мира", - сказал он.

При этом лидер Финляндии заявил, что Путину сложно смириться с любым поражением в Украине. Но политик готов говорить с российским диктатором ради достижения мира, если это устраивает президента Украины Владимира Зеленского.

Ниинисте считает, что Путин сейчас достаточно изолирован из-за международного давления.

"В последний раз я встречался с ним около года назад. Да, похоже, он очень одинок. На самом деле я не знаю, кто сейчас находится рядом с ним", - добавил он.

Напомним, в США предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия против Украины. В то же время Белый дом пригрозил "решительным ответом" Москве.

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