Лидер Финляндии готов говорить с Путиным, но не видит шансов для окончания войны

"Должен признать, что сейчас я не вижу много возможностей для достижения мира", - сказал он.

При этом лидер Финляндии заявил, что Путину сложно смириться с любым поражением в Украине. Но политик готов говорить с российским диктатором ради достижения мира, если это устраивает президента Украины Владимира Зеленского.

Ниинисте считает, что Путин сейчас достаточно изолирован из-за международного давления.

"В последний раз я встречался с ним около года назад. Да, похоже, он очень одинок. На самом деле я не знаю, кто сейчас находится рядом с ним", - добавил он.