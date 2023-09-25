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Лідер "Феррарі" до останнього кола Гран-прі Японії не знав реальної позиції: курйоз дня

Сузука, Понеділок 25 вересня 2023 12:41
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Лідер "Феррарі" до останнього кола Гран-прі Японії не знав реальної позиції: курйоз дня Фото: Шарль Леклер (праворуч) залишився без ігристого на "Сузуці" (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Монегаск Шарль Леклер фактично до фінішу японського етапу Формули-1 був переконаний, що їде на подіум за підсумками гонки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport Week.

Пілот Скудерії сплутав двох гонщиків "Ред Булла". Побачивши технічні проблеми Серхіо Переса, він вирішив, що з гонки вибув лідер загального заліку Макс Ферстаппен.

"Я бачив, що він сповільнився перед автомобілем безпеки чи після нього. Деталей я не знав, тож зробив висновок, що він далі не бере участі в гонці. Тож я був упевнений, що їду третім. І лише на останньому колі уважніше поглянув на табло та побачив, що насправді четвертий", – зізнався Леклер.

Ферстаппен здобув на "Сузуці" впевнену перемогу та забезпечив "Ред Буллу" Кубок конструкторів-2023. Разом із нідерландцем на подіум піднялися пілоти "Макларена" Ландо Норріс та Оскар Піастрі. Для останнього церемонія в Японії стала дебютною у кар'єрі.

Натомість Леклер фінішував на 4-й позиції. У загальному заліку пілотів монегаск продовжить боротьбу за місце в топ-трійці. Наразі до неї входять Ферстаппен (400 очок), Перес (223) і Хемілтон (190). Пілот "Феррарі" тим часом набрав 135 пунктів.

До слова, раніше розібрали непідкорені Ферстаппеном рекорди Формули-1.

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