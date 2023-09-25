Лидер "Феррари" до последнего круга Гран-при Японии не знал реальную позицию: курьез дня

Монегаск Шарль Леклер практически до финиша японского этапа Формулы-1 был убежден, что едет на подиум по итогам гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport Week .

Пилот Скудерии спутал двух гонщиков "Ред Булла". Увидев технические проблемы Серхио Переса, он решил, что из гонки выбыл лидер общего зачета Макс Ферстаппен.

"Я видел, что он замедлился перед автомобилем безопасности или после него. Деталей я не знал, поэтому пришел к выводу, что дальше он не участвует в гонке. Так что я был уверен, что еду третьим. И только на последнем круге внимательнее посмотрел на табло и увидел, что в действительности четвертый", – признался Леклер.

Ферстаппен одержал на "Сузуке" уверенную победу и обеспечил "Ред Буллу" Кубок конструкторов-2023. Вместе с нидерландцем на подиум поднялись пилоты "Макларена" Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Для последнего церемония в Японии стала дебютной в карьере.

Леклер же финишировал на 4-й позиции. В общем зачете пилотов монегаск продолжит борьбу за место в топ-тройке. В настоящее время в нее входят Ферстаппен (400 очков), Перес (223) и Хэмилтон (190). Пилот "Феррари" тем временем набрал 135 пунктов.