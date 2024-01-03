Лідер "Едмонтона" з п'ятьма очками за матч став головною зіркою вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив форварда "Едмонтон Ойлерз" Коннора Макдевіда першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Капітан "нафтовиків" організував домашню перемогу над "Філадельфією" (5:2). Він закинув одну шайбу та віддав 4 результативні передачі.
Макдевід відкрив рахунок під завісу першого періоду, коли розіграв результативну контратаку з Ньюджентом-Гопкінсом. У середині другої 20-хвилинки лідер "Едмонтона" допоміг відзначитися Хайману. Проте, "Флаєрс" швидко відповіли шайбами Конекні та Стала.
Цей успіх, однак, був останнім для "Філи". Ще до кінця періоду Макдевід віддячив Ньюдженту-Гопкінсу своєю гольовою передачею. А в останньому періоді форвард "Ойлерз" асистував Драйзайтлю та тому ж Ньюдженту-Гопкінсу. Видатний поєдинок дозволив Макдевіду перетнути рубіж 900 очок.
До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон і воротар "Торонто" Мартін Джонс. Перший записав до свого активу переможну шайбу та два асисти проти "Айлендерс" (5:4 ОТ). Голкіпер же оформив 31 сейв і шатаут із "Лос-Анджелесом" (3:0).
Усі результати вечора в НХЛ:
Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.
До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.