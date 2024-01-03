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Лідер "Едмонтона" з п'ятьма очками за матч став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Едмонтон, Середа 03 січня 2024 11:33
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Лідер "Едмонтона" з п'ятьма очками за матч став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Коннор Макдевід перетнув рубіж 900 очок у кар'єрі (dailyfaceoff.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив форварда "Едмонтон Ойлерз" Коннора Макдевіда першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Капітан "нафтовиків" організував домашню перемогу над "Філадельфією" (5:2). Він закинув одну шайбу та віддав 4 результативні передачі.

Макдевід відкрив рахунок під завісу першого періоду, коли розіграв результативну контратаку з Ньюджентом-Гопкінсом. У середині другої 20-хвилинки лідер "Едмонтона" допоміг відзначитися Хайману. Проте, "Флаєрс" швидко відповіли шайбами Конекні та Стала.

Цей успіх, однак, був останнім для "Філи". Ще до кінця періоду Макдевід віддячив Ньюдженту-Гопкінсу своєю гольовою передачею. А в останньому періоді форвард "Ойлерз" асистував Драйзайтлю та тому ж Ньюдженту-Гопкінсу. Видатний поєдинок дозволив Макдевіду перетнути рубіж 900 очок.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон і воротар "Торонто" Мартін Джонс. Перший записав до свого активу переможну шайбу та два асисти проти "Айлендерс" (5:4 ОТ). Голкіпер же оформив 31 сейв і шатаут із "Лос-Анджелесом" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

Лідер &quot;Едмонтона&quot; з п'ятьма очками за матч став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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