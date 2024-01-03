Лидер "Эдмонтона" с пятью очками за матч стал главной звездой вечера НХЛ: видео
Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил форварда "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида первой звездой игрового вечера регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Капитан "нефтяников" организовал домашнюю победу над "Филадельфией" (5:2). Он забросил одну шайбу и отдал четыре результативных передачи.
Макдэвид открыл счет под занавес первого периода, когда разыграл результативную контратаку с Ньюджентом-Хопкинсом. В середине второй 20-минутки лидер "Эдмонтона" помог отличиться Хайману. Тем не менее, "Флайерс" быстро ответили шайбами Конекни и Стала.
Этот успех, однако, был последним для "Филы". Еще до конца периода Макдэвид отблагодарил Ньюджента-Хопкинса своей голевой передачей. А в последнем периоде форвард "Ойлерз" ассистировал Драйзайтлю и тому же Ньюдженту-Хопкинсу. Выдающийся поединок позволил Макдэвиду пересечь рубеж в 900 очков.
В топ-тройку звезд также попали форвард "Колорадо" Натан Маккиннон и вратарь "Торонто" Мартин Джонс. Первый записал в свой актив победную шайбу и два ассиста против "Айлендерс" (5:4 ОТ). Голкипер же оформил 31 сэйв и шатаут с "Лос-Анджелесом" (3:0).
Все результаты вечера в НХЛ:
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