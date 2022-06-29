Лидер "Динамо" женился в Киеве во время войны

Звезда "бело-синих" воспользовался отпуском и женился на любимой Романе Прокопович. Церемония бракосочетания состоялась 26 июня.

Об избраннице Цыганкова известно немного. Она из родного города "динамовца" – Винницы. Невеста училась за границей, а с лидером "Динамо" встречалась несколько лет. В декабре прошлого года Цыганков сделал предложение ей во время совместного отдыха на Мальдивах. В итоге футболист получил заветное "да".

В структуре отечественного гранда Виктор Цыганков воспитывался с 14-летнего возраста. В первой команде "бело-синих" он провел 6 полных сезонов, в которых записал в свой актив 85 мячей и 58 результативных передач.