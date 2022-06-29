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Лидер "Динамо" женился в Киеве во время войны

Фото: Виктор Цыганков (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В лагере киевского "Динамо" стало на одного холостяка меньше. Новую ячейку общества создал вингер Виктор Цыганков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram футболиста.

Звезда "бело-синих" воспользовался отпуском и женился на любимой Романе Прокопович. Церемония бракосочетания состоялась 26 июня.

Об избраннице Цыганкова известно немного. Она из родного города "динамовца" – Винницы. Невеста училась за границей, а с лидером "Динамо" встречалась несколько лет. В декабре прошлого года Цыганков сделал предложение ей во время совместного отдыха на Мальдивах. В итоге футболист получил заветное "да".

В структуре отечественного гранда Виктор Цыганков воспитывался с 14-летнего возраста. В первой команде "бело-синих" он провел 6 полных сезонов, в которых записал в свой актив 85 мячей и 58 результативных передач.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Динамо