Лідер "Динамо" одружився в Києві під час війни

Зірка "біло-синіх" скористався відпусткою і одружився з коханою Романою Прокопович. Церемонія одруження відбулася 26 червня.

Про обраницю Циганкова відомо небагато. Вона з рідного міста "динамівця" – Вінниці. Наречена навчалася за кордоном, а з лідером "Динамо" зустрічалася кілька років. У грудні торік Циганков освідчився їй під час спільного відпочинку на Мальдівах. Зрештою, футболіст отримав заповітне "так".

У структурі вітчизняного гранда Віктор Циганков виховувався з 14-річного віку. У першій команді "біло-синіх" він провів 6 повних сезонів, у яких записав до свого активу 85 м'ячів і 58 результативних передач.