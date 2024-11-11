Лідер "Динамо" вибув зі списку збірної України на Лігу націй

31-річний хавбек столичного гранда став черговою втратою "синьо-жовтих". Раніше він піднявся з резервного списку, щоб замінити травмованого Віктора Циганкова.

Буяльський пропустить вирішальні поєдинки турніру. Замість капітана "Динамо" тренерський штаб вирішив нікого не довикликати. До основного переліку виконавців керманич збірної України Сергій Ребров раніше перевів голкіпера донецького "Шахтаря" Різника.

Тепер у списку "синьо-жовтих" залишилося 24 футболісти, зокрема три воротарі. У резерві натомість перебувають оборонці Сваток ("Остін") і Михайліченко ("Полісся"), дует "гірників" у складі Степаненка та Сікана, а також "динамівець" Кабаєв. Ветеран киян Ярмоленко запрошення не отримав.

Україна в Лізі націй 2024/25

"Синьо-жовті" стартували в турнірі з двох поразок. У вересні підопічні Реброва поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Першу перемогу збірна України відсвяткувала в 3-му турі, мінімально здолавши Грузію. Єдиний м'яч оформив Мудрик. Водночас Криськів, Назаренко та Калюжний тоді дебютували в складі національної команди.

Перед листопадовим вікном матчів "синьо-жовті" йдуть останніми в квартеті B1, маючи в активі 4 очки. Утім, команда Реброва зберегла шанси на підвищення в класі. Для цього потрібно перемагати грузинів (16 листопада) та албанців (19 листопада).