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Лидер "Динамо" выбыл из списка сборной Украины на Лигу наций

Фото: Виталий Буяльский попал в лазарет (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский пропустит ноябрьские матчи национальной команды Украины в Лиге наций 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

31-летний хавбек столичного гранда стал очередной потерей "сине-желтых". Ранее он поднялся из резервного списка, чтобы заменить травмированного Виктора Цыганкова.

Буяльский пропустит решающие поединки турнира. Вместо капитана "Динамо" тренерский штаб решил никого не вызвать. В основной перечень исполнителей наставник сборной Украины Сергей Ребров ранее перевел голкипера донецкого "Шахтера" Ризныка.

Теперь в списке "сине-желтых" осталось 24 футболиста, в том числе три вратаря. В резерве находятся защитники Сваток ("Остин") и Михайличенко ("Полесье"), дуэт "горняков" в составе Степаненко и Сикана, а также "динамовец" Кабаев. Ветеран киевлян Ярмоленко приглашения не получил.

Украина в Лиге наций 2024/25

"Сине-желтые" стартовали в турнире с двух поражений. В сентябре подопечные Реброва уступили Албании (1:2) и Чехии (2:3).

Первую победу сборная Украины отпраздновала в 3-м туре, минимально одолев Грузию. Единственный мяч оформил Мудрик. В то же время, Крыськив, Назаренко и Калюжный тогда дебютировали в составе национальной команды.

Перед ноябрьским окном матчей "сине-желтые" идут последними в квартете B1, имея в активе 4 очка. Впрочем, команда Реброва сохранила шансы на повышение в классе. Для этого нужно побеждать грузин (16 ноября) и албанцев (19 ноября).

К слову, ранее подвели итоги октября для сборной Украины в Лиге наций.

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