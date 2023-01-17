Лідер "Динамо" став гравцем середняка чемпіонату Іспанії

Українець продовжить кар'єру в іспанській Ла Лізі. Вітчизняний гранд погодився негайно відпустити свого вихованця.

Циганков уклав із "біло-червоними" контракт на 4,5 роки. Орієнтовна вартість трансферу склала 5 млн євро. "Динамо" змушене було відпустити вінгера за незначну суму, оскільки влітку могло втратити екс-лідера команди безкоштовно – в статусі вільного агента. Також "біло-сині" можуть отримати 50% від наступного продажу українця.

"Жирона" входить до City Football Group. Це міжнародний спортивний холдинг, який об'єднав дюжину клубів у різних куточках планети. На вершині піраміди City Football Group – англійський "Манчестер Сіті". Окрім того, агент Циганкова – Пере Гвардіола – рідний брат керманича "містян" і голова ради директорів "Жирони".

Віктор Циганков дебютував на професіональному рівні в сезоні 2016/17 та відразу закріпився в обоймі першої команди "Динамо". З тих пір він провів 236 матчів у біло-синій футболці, в яких забив 94 м'ячі та віддав 64 передачі. У складі киян українець здобув чемпіонський титул 2020/21, 2 Кубка та 3 Суперкубка України.