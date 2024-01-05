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Лідер "Денвера" завершив камбек приголомшливим баззером від бокової: момент дня в НБА

Фото: Нікола Йокіч щойно приніс перемогу "Наггетс" (twitter.com/nuggets)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Денвер Наггетс" Нікола Йокіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Серб відіграв вирішальну роль у непростій перемозі над "Голден Стейтом". За рівного рахунку (127:127) він виконав влучний триочковий від правого краю під супровід фінальної сирени.

"Денвер" за майже 6 хвилин до кінця останньої чверті "горів" -16. Утім, злагоджена гра "Наггетс" по обидва боки майданчика забезпечили чинним чемпіонам вольову перемогу та збереження місця в топ-трійці Західної конференції. "Ворріорз" же – за межами плей-офф.

Йокіч став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 34 очки, зробив 9 підбирань і віддав 10 передач за понад 38 хвилин у грі. У лавах же "Голден Стейта" найбільше набрав Стеф Каррі (30 пунктів).

Хто такий Нікола Йокіч

Уродженець сербського містечка Сомбор, вихованець белградської "Меги". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2013/14 у матчах чемпіонату Сербії та Адріатичної ліги.

Обраний "Денвером" під 41-м номером драфту НБА-2014. Дебютував у складі "Наггетс" у сезоні 2015/16. Двічі Найцінніший гравець НБА (2021, 2022), учасник Матчу всіх зірок (2019-2023 рр.). Чемпіон НБА-2023 і MVP фінальної серії. Зі збірною Сербії здобув "срібло" Олімпіади в Токіо.

Прізвисько – "Джокер". Стиль гри Йокіча з передачами однією рукою часто порівнюють із ватерполістами. "Сомборський трюк" – названий на честь центрового стрибок з правої ноги перед високим аркоподібним кидком.

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