RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидер "Денвера" завершил камбэк потрясающим баззером от боковой: момент дня в НБА

Фото: Никола Йокич только что принес победу "Наггетс" (twitter.com/nuggets)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Серб сыграл решающую роль в непростой победе над "Голден Стэйтом". При равном счете (127:127) он выполнил точный трехочковый от правого края под сопровождение финальной сирены.

"Денвер" за почти 6 минут до конца последней четверти "горел" -16. Впрочем, слаженная игра "Наггетс" по обе стороны площадки обеспечила действующим чемпионам волевую победу и сохранение места в топ-тройке Западной конференции. "Уорриорз" же – за пределами плей-офф.

Йокич стал самым результативным на паркете. Он набрал 34 очка, сделал 9 подборов и отдал 10 передач за свыше 38-ми минут в игре. В рядах же "Голден Стэйта" больше всего набрал Стеф Карри (30 пунктов).

Кто такой Никола Йокич

Уроженец сербского городка Сомбор, воспитанник белградской "Меги". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2013/14 в матчах чемпионата Сербии и Адриатической лиги.

Выбран "Денвером" под 41-м номером драфта НБА-2014. Дебютировал в составе "Наггетс" в сезоне 2015/16. Дважды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022), участник Матча всех звезд (2019-2023 гг.). Чемпион НБА-2023 и MVP финальной серии Со сборной Сербии завоевал "серебро" Олимпиады в Токио.

Прозвище – "Джокер". Стиль игры Йокича с передачами одной рукой часто сравнивают с ватерполистами. "Сомборский трюк" – названный в честь центрового прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском.

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол