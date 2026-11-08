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Лідер демократів у Конгресі США підтримав імпічмент Гегсета

20:36 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Лідер демократів у Конгресі США підтримав імпічмент Гегсета Фото: міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)
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Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс підтримав імпічмент міністра оборони Піта Гегсета через його дії у війні з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Демократи планують обговорити потенційну резолюцію у вівторок, коли зберуться вперше після перемоги на проміжних виборах.

Зусилля щодо усунення очільника Пентагону набрали обертів після того, як війна з Іраном призвела до значної поразки республіканців 3 листопада.

Раніше республіканець Томас Массі намагався ініціювати імпічмент Гегсета за ведення війни без схвалення Конгресу та заявив про намір знову внести статті імпічменту.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не планує замінювати посадовця, назвавши його роботу добре виконаною.

"Так званий міністр оборони зловживав своєю владою, підірвав нашу національну безпеку та спровокував цю безрозсудну та дороговартісну війну в Ірані, яка призвела до різкого зростання цін для американського народу та зробила країну менш безпечною. Піт Хегсет має піти", - заявив Хакім Джеффріс.

Нагадаємо, що спроби політичного тиску та погрози імпічментом посадовцям часто супроводжуються гучними заявами й порівняннями з минулими подіями в американській політиці.

Зокрема, раніше міністр оборони США Піт Гегсет відкинув загрозу своєї відставки, заявивши, що ініціатива з імпічменту не спрацювала проти Трампа, тож не спрацює й з ним.

Водночас цьому передували активні дії в Конгресі, де Конгрес готував імпічмент глави Пентагону Гегсета через політичні ініціативи та тиск з боку окремих законодавців.

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