Лидер демократов в Конгрессе США поддержал импичмент Хегсета
Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал импичмент министра обороны Пита Хегсета из-за его действий в войне с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Демократы планируют обсудить потенциальную резолюцию во вторник, когда впервые соберутся после победы на промежуточных выборах.
Усилия по устранению главы Пентагона набрали обороты после того, как война с Ираном привела к значительному поражению республиканцев 3 ноября.
Ранее республиканец Томас Масси пытался инициировать импичмент Хегсета за ведение войны без одобрения Конгресса и заявил о намерении снова внести статьи импичмента.
В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует заменять чиновника, назвав его работу хорошо выполненной.
"Так называемый министр обороны злоупотреблял своей властью, взорвал нашу национальную безопасность и спровоцировал эту безрассудную и дорогостоящую войну в Иране, которая привела к резкому росту цен для американского народа и сделала страну менее безопасной. Пит Хегсет должен уйти", - заявил Хаким Джефрис.
Напомним, что попытки политического давления и угрозы импичментом должностным лицам часто сопровождаются громкими заявлениями и сравнениями с прошлыми событиями в американской политике.
В частности, ранее министр обороны США Пит Хегсет отверг угрозу своей отставки, заявив, что инициатива по импичменту не сработала против Трампа и не сработает и с ним.
В то же время предшествовали активные действия в Конгрессе, где Конгресс готовил импичмент главы Пентагона Хегсета из-за политических инициатив и давления со стороны отдельных законодателей.