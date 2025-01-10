ua en ru
Пт, 10 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Лидер болгарской партии заявил о "претензиях" на Южную Бессарабию: Украина отреагировала

Пятница 10 января 2025 16:02
UA EN RU
Лидер болгарской партии заявил о "претензиях" на Южную Бессарабию: Украина отреагировала Фото: Костадин Костадинов, лидер болгарской партии "Возрождение" (facebook.com/kostadin.eu)
Автор: Иван Носальский

Скандальный лидер пророссийской болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов нафантазировал "претензии" его страны на часть Одесской области. Такое заявление продвигает нарративы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Костадинова в Facebook и посольство Украины в Болгарии в Facebook.

Что сказал Костадинов

Костадинов заявил, что "болгары составляют большинство населения Южной Бессарабии (южная часть Одесской области)" и поэтому якобы "нет ничего более логичного чем возвращение региона обратно в состав Болгарии".

"Украина распадается, и на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна заявить свои претензии на болгарскую Бессарабию", - добавил скандальный политик.

Реакция посольства

Посольство Украины в Болгарии призвало болгарское руководство осудить такие заявления Костадинова, который подстрекает к разрушению норм международного права, искажает исторические факты и поощряет передел границ в Европе.

"Высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств на Украину недопустимы для политика страны-члена ЕС, и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля", - уточнили в дипломатическом представительстве.

Костадинова открыто поддерживает Россия

Напомним, в 2023 году посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова открыто поддержала на выборах Костадина Костадинова. Она заявляла, что если была бы избирателем, то голосовала бы за партию "Возрождение".

Такое заявление стало нарушением Венской конвенции, поскольку послы не имеют права вмешиваться в избирательный процесс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Болгария
NEWS
Кабмин упростил бронирование газовщиков: что изменилось
Кабмин упростил бронирование газовщиков: что изменилось
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война