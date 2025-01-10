Лидер болгарской партии заявил о "претензиях" на Южную Бессарабию: Украина отреагировала
Скандальный лидер пророссийской болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов нафантазировал "претензии" его страны на часть Одесской области. Такое заявление продвигает нарративы Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Костадинова в Facebook и посольство Украины в Болгарии в Facebook.
Что сказал Костадинов
Костадинов заявил, что "болгары составляют большинство населения Южной Бессарабии (южная часть Одесской области)" и поэтому якобы "нет ничего более логичного чем возвращение региона обратно в состав Болгарии".
"Украина распадается, и на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна заявить свои претензии на болгарскую Бессарабию", - добавил скандальный политик.
Реакция посольства
Посольство Украины в Болгарии призвало болгарское руководство осудить такие заявления Костадинова, который подстрекает к разрушению норм международного права, искажает исторические факты и поощряет передел границ в Европе.
"Высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств на Украину недопустимы для политика страны-члена ЕС, и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля", - уточнили в дипломатическом представительстве.
Костадинова открыто поддерживает Россия
Напомним, в 2023 году посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова открыто поддержала на выборах Костадина Костадинова. Она заявляла, что если была бы избирателем, то голосовала бы за партию "Возрождение".
Такое заявление стало нарушением Венской конвенции, поскольку послы не имеют права вмешиваться в избирательный процесс.
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