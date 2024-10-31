Не лід, але дуже слизько: чим небезпечне опале листя для авто

Осіннє листя, яке цими днями вифарбувало наші міста і села у чаклунські кольори, крім романтичного настрою несе з собою реальну небезпеку. Бувалі водії знають, до чого ця краса може призвести – і відповідним чином реагують. Як саме, автожурналісти rbc.ua дізнавалися в експертів з безпеки руху.
Про те, як водієві поводитись на опалому листі, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Autocentre.
Температура плюсова, опадів – нуль, проте вже сьогодні на дорозі можна послизнутися, як під час лютої ожеледі. Шкода, що багато хто з водіїв дізнається про це запізно – коли машина раптом втрачає керування. Але ж сама назва місяця, що розпочався сьогодні, натякає на небезпеку…
Те опале листя, яке потрапило на проїзну частину, може бути настільки ж небезпечним, як лід або ущільнений сніг. Загроза у тому, що з точки зору фізики кілька шарів опалого листя – це відносно гладкі пластини, коефіцієнт зчеплення яких між собою дуже і дуже невеликий. Ситуація погіршується тим, що листя часто буває мокрим (справа не обов’язково в дощі), а іноді під тиском коліс вони виділяють власний сік – і тоді волога виступає як мастило.
Відтак, колеса, які ідуть по такому "змащеному" багатошаровому покриттю, часто поводяться так само, як на льоду. Особливо якщо вони в цей час зазнають якихось додаткових зусиль – надмірний обертовий момент від двигуна, гальмівне зусилля чи бокові моменти при повороті керма.
Отже, якщо ви потрапили машиною в район, де в пору листопада асфальт вкритий яскравим жовто-червоним килимом:
Опале листя на дорозі – один з індикаторів індикатор того, що треба міняти шини з літніх на зимові. Навіть якщо денна температура все ще вища за порогові +7 С, листопад означає наближення реальних холодів – які можуть завітати до вашого регіону будь-якої ночі. І як наслідок, на додачу до слизького листя ви отримаєте не менш слизьку кригу, переміщуватись якою на літній гумі дуже небезпечно. На відміну, до речі, від зворотної ситуації: зимовий протектор на асфальті +8 +12 С хоч і не ідеальний, але почувається більш впевнено.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, що можна зробити з машиною одночасно з перевзуванням шин.