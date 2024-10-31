Не лед, но очень скользко: чем опасны опавшие листья для авто

Температура плюсовая, осадков – ноль, однако уже сегодня на дороге можно поскользнуться, как во время лютого гололеда. Жаль, что многие водители узнают об этом поздно – когда машина вдруг теряет управление. Но само название месяца, начавшегося сегодня, намекает на опасность…

Скользкий не только лед

Те опавшие листья, которые попали на проезжую часть, могут быть столь же опасными, как лед или уплотненный снег. Угроза в том, что с точки зрения физики несколько слоев опавших листьев – это относительно гладкие пластины, коэффициент сцепления которых между собой очень и очень невелик. Ситуация усугубляется тем, что листья часто бывают мокрыми (дело не обязательно в дожде), а иногда под давлением колес они выделяют собственный сок – и тогда влага выступает как смазка.

Следовательно, колеса, которые идут по такому смазанному многослойному покрытию, часто ведут себя так же, как на льду. Особенно если они в это время испытывают какие-то дополнительные усилия – чрезмерный крутящий момент от двигателя, тормозное усилие или боковые моменты при повороте руля.

Как ездить по опавшей листве

Итак, если вы попали машиной в район, где в пору ноября асфальт покрыт ярким желто-красным ковром.

Прежде всего, помните, что опавшие листья на дороге опасны в основном при маневрировании. Когда вы двигаетесь им "на ровном руле" и "на ровном газе", не пуская машину в накат и не тормозя, можно особо не волноваться: машину не занесет;

Даже если дорога покрыта листьями отчасти, лучше избегать интенсивного торможения и резких поворотов руля;

В первую очередь остерегайтесь мест, где листья щедро насыпаны в несколько слоев, одиночные листочки не столь коварны;

Опасно скользким бывают не только мокрые листья, но и сухие. Ведь листья отдельных пород деревьев (скажем, клена) содержат сок, дополнительно смачивающий их под давлением колес;

Когда наступят холода, имейте в виду, что опавшие листья могут маскировать оставшийся на дороге лед после ночных заморозков. Подсказка о ранних морозах – на территориях, где они "отметились", с деревьев опадают все листья сразу – и это легко заметить на дороге;

Если в вашем городе ходят трамваи, имейте в виду, что они боятся опавших листьев еще больше, чем авто, ведь на их колесах нет протектора, который бы отводил влагу из пятна контакту с гладкой стальной рейкой. Итак, на перекрестках с трамвайным движением, прежде чем выехать на рельсы, убедитесь, что на вас не надвигается неуправляемый вагон.

Кратко

Опавшие листья на дороге – один из индикаторов индикатор того, что нужно менять шины с летних на зимние. Даже если дневная температура все еще выше порогового +7 С, ноябрь означает приближение реальных холодов – которые могут посетить ваш регион любой ночью. И как следствие, вдобавок к скользким листьям вы получите не менее скользкий лед, перемещаться которым на летней резине очень опасно. В отличие, кстати, от обратной ситуации: зимний протектор на асфальте +8+12 С хоть и не идеален, но чувствует себя более уверенно.