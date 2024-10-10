Зміна шин на авто: що можна зробити разом з перевзуванням

Якщо певні дрібні справи по автомобілю ми можемо відкладати на невизначений час, то зміна шин на зимові – неодмінна процедура ближче до кінця осені. І коли вже для цього знайдено час, можна буде використати цю нагоду для інших важливих робіт.

Про кілька попутних процедур для авто, які можна виконати разом з зміною шин, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Коли ми говоримо про сервісні операції, попутні перевзуванню машини, можна скористатись гарною нагодою побачити те, що приховано від ваших очей колесами. Відтак, можна як мінімум провести експрес-діагностику передньої підвіски, кермового управління і гальм.

Що можна побачити при знятому колесі

Якщо автомобіль регулярно відвідує СТО, ​​діагностику його ходової роблять професіонали – наприклад, під час планового ТО. Проте, в наш час це буває не дуже часто, кожні 10 – 15 тисяч км, протягом яких машина може приготувати для власника цілий набір сюрпризів.

Звісно, якщо ви перевзуваєте машину на шиномонтажі, то часу у вас буде обмаль – тамтешні майстри зазвичай поспішають і не дозволять вам подовгу заглядати у колісні арки. Тому краще завчасно приготувати список того, що потрібно побачити.

Гальмівні колодки. Треба перш за все оцінити їхню товщину, а потім і рівномірність зносу. В багатьох машинах також можна в деталях роздивитись гумові пильники напрямних пальців колодок.

Гальмівні диски. Правильно оцінити ступінь їхнього зносу допоможе буртик, який утворюється по зовнішньому периметру диска в зоні роботи колодок. Якщо він не перевищує 1,0 мм, можна ще не хвилюватись. Але краще перед тим зазирнути "у книжку" і знайти там нормовану залишкову товщину диска.

Гальмівні шланги. Гумова поверхня шлангів гідроприводу гальм не повинна мати тріщини, потертості і тим більше патьоки рідини. Перевірте, чи правильно зафіксовані шланги на своїх місцях, бо інакше вони можуть протертися об колесо чи важіль і справа закінчиться неприємностями.

Металеві трубки. Часто в районі коліс можна побачити тонкі металеві трубки – того ж таки гідроприводу гальм чи паливопроводу. Шукайте на них сліди корозії і сліди потіння рідиною, і якщо не знайшли, то все гаразд.

Пильники шарнірів. Краще завчасно вивчити, скільки їх є на вашій машині, і який вигляд вони мають, коли залишаються у справному стані. Біля кожного колеса буде як мінімум два гумові пильники, кульової опори та наконечника кермової тяги. У передньоприводних машин також буде видно дві великих гофри приводних валів (ШРУСів), і дуже важливо вчасно помітити на них пориви чи тріщини. А взагалі буває до шести гумових пильників на кожну сторону "передка". Щоправда, оглянути кожен повністю з усіх боків у вас навряд чи вийде.

Вигляд амортизатора. Масні сліди потіння на циліндричному корпусі амортизатора вважаються допустимими, проте вони не можуть бути відверто мокрими. Застарілий, товстий наліт з брудом – свідчення того, що амортизатор відпрацював своє.

Пружини підвіски. Багато які з моделей авто мають пружини з обмеженим терміном служби, тож спробуйте перевірте, чи вони не зламані. Найчастіше відламуються крайні витки.

Відбійники. Чорні гумові чи жовті поліуретанові подушки циліндричної чи конусоподібної форми з часом руйнуються, змінюють свою форму або губляться зовсім. Краще завчасно знати, які вони у цілому стані.

Підкрилки (вкладиші колісних арок). Вкладиші крил у багатьох сучасних машин бувають виготовлені з м'якого ворсистого матеріалу, який з часом розкисає і втрачає форму, обвисаючи вниз як порожній лантух. Зі свого боку жорсткі пластикові вкладиші тріскаються, ламаються та втрачають цілі фрагменти. І це особливо недобре напередодні зими.

Корозія кузова. Дуже бажаємо, щоб нічого подібного ви в колісній арці не побачили. Адже корозія – найбільша загрозу кузову, і з нею краще боротись, ледь вона з’явиться на металі. Видивляйтесь іржу на кромках вирізу крила, в місцях кріплення дрібних деталей, внизу колісної арки і в її глибині на стиках кузовних деталей.

Коротко

Навіть якщо ви ніколи не буваєте на фірмових СТО чи в дилерському центрі вашої марки, поцікавтеся, чи не діє в них цієї осені сезонна акція з комплексного обслуговування ходової частини. Скажімо, іноді разом із заміною гуми буває можна отримати безкоштовну інспекцію ходової, контроль кутів установки коліс тощо. Та й взагалі, аби залучити до кола своїх клієнтів нових автовласників, адміністрація майстерень буває встановлює на такі сезонні комплекси послуг дуже привабливі ціни.