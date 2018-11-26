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Особовий склад СБУ переведено у повну бойову готовність

Новини » Політика    26.11.2018 - 05:09
Особовий склад СБУ переведено у повну бойову готовність
Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

СБУ посилело контррозвідувальні заходи проти провокацій спецслужб РФ

Через ситуацію в Азовському морі Служба безпеки України (СБУ) перевела особовий склад у повну бойову готовність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В СБУ повідомляють, що через акт агресії РФ у Керченській протоці слідчими були розпочаті слідчі дії.

"За фактом агресивних дій Російської Федерації у Керченській протоці слідчими Служби безпеки України та військової прокуратури здійснюються невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження за ст. 437 Кримінального кодексу України  "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни", зареєстрованого Прокуратурою Південного регіону", - повідомили в СБУ.

Також повідомляється, що особовий склад Служби безпеки був переведений у повну бойову готовність.

"Посилено контррозвідувальні заходи для недопущення на території України інших провокацій спецслужб РФ та дестабілізації ситуації в середині країни", - заявили в СБУ.

Нагадаємо, прокуратури Південного регіону та зони ООС підняті по тривозі. Генпрокурор України Луценко заявив, що здійснений прикордонним кораблем РФ таран рейдового буксиру “Яни Капу” та захоплення катерів ВМС України підпадає під ознаки акту агресії відповідно до статті 3 Резолюції Генасамблеї ООН: акт агресії - це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави.

 

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