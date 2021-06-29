Личные финансы: как заработать на депозите в период отпуска

Послабление карантина, открытие границ и вакцинация позволяют смелее планировать отпуск, покупать билеты и туры для комфортного отдыха. Вместе с покупкой билетов возникает вопрос: как позаботиться о безопасности собственных сбережений и при этом получить дополнительный доход.

Конечно, вы можете оставить наличные средства дома или у родных (хорошо, если ваша или их квартира находится под охраной хорошей фирмы, которые быстро среагируют при чрезвычайной ситуации)

Инвестировать средства вы тоже пока не планируете, для вашей личной цели – авто бытовой техники или квартиры – еще не пришло время.

Есть также вариант - положить на карточный счет в обслуживающем банке. Хороший вариант, если хорошо справляетесь с контролем за безопасностью (вы гибки в установке лимитов на снятие, ваш банк позволяет блокировать карту через мобильное приложение. Тут конечно же нужно учесть возможные перебои с доступом к уделенному управлению средствами в роуминге).

Важно также учесть, что по карточным счетам банки, как правило, устанавливают ставки ниже, чем по срочным вкладам.

Наиболее надежным вариантом и хорошим способом получить дополнительный доход в этой ситуации выглядит – срочный депозит в банке. Украинские банки на период отпусков разработали ряд вполне выгодных предложений, которые точно есть смысл рассмотреть.

Скажем, Идея Банк для новых клиентов предлагает акционный депозит "На старт" сроком 3 месяца со ставкой 10,5% годовых.

При оформлении депозита каждого нового клиента ждет приятный сюрприз – подарок от банка – повербанк, который может понадобиться в отпуске, или зонтик.

Условия специального предложения по депозиту "На старт" в Идея Банк:

Процентная ставка — 10,5% годовых;

Срок депозита — 3 месяца;

Сумма депозита — от 50 000 до 100 000 грн;

Валюта вклада — гривна.

Оформить депозит в Идея Банке — просто:

Выбрать на сайте удобнее отделение Идея Банка и оставить заявку.

Посетить отделения, имея при себе паспорт и ИНН.

Открыть счет и разместить депозит.

Одним из первых получить подарок — повербанк или зонтик.

Акционное предложение действует до 31 июля 2021во всех отделениях Идея Банка.

Подробные условия получения подарков — на сайте банка.

Планируйте отпуск и отдыхайте спокойно и с удовольствием, а Идея Банк позаботится о ваших сбережениях!

Почему новым клиентам есть резон рассмотреть Идея Банк для сотрудничества:

Идея Банк работает на рынке Украины 31 год.

C 1999 Идея Банк является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с 2017 — подключен к автоматизированной системе выплат гарантированных государством средств вкладчикам неплатежеспособных банков. Очень много этих вкладчиков стали клиентами Идея Банка.

Идея Банк входит в перечень уполномоченных банков по выплате средств бюджетными организациями.

Рейтинговое агентство "Кредит Рейтинг" подтверждает кредитный рейтинг Идея Банка на уровне uaAA со стабильным прогнозом. Рейтинг uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими заемщиками или долговыми инструментами.

Идея Банк занимает 16 позицию по итогам 2020 в ежегодном рейтинге 50 банков, который проводит Finclub. С 2015 года в общей таблице банков поднялся на 17 позиций.

Банк – один из лидеров рынка по розничному кредитованию. В 2021 статус подтвержден экспертами FinAwards в номинации "Лучший кредит наличными"

В рамках Mastercard Day 2020 Идея Банк получил награду "Мобильный прорыв года" за проект мобильного банкинга О.Банк .

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