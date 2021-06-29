Особисті фінанси: як заробити на депозиті в період відпустки

Послаблення карантину, відкриття кордонів і вакцинація дають змогу сміливіше планувати відпустку, купувати тури для комфортного відпочинку. Разом з покупкою квитків виникає питання: як подбати про безпеку власних заощаджень і при цьому отримати додатковий дохід.
Звичайно, ви можете залишити гроші вдома або у рідних (добре, якщо ваша або їхня квартира знаходиться під охороною хорошої фірми, яка швидко зреагуэ при надзвичайній ситуації).
Інвестувати кошти ви теж поки не плануєте. Для вашої особистої мети – авто, побутової техніки чи квартири - ще не прийшов час.
Є також варіант - покласти на картковий рахунок в обслуговуючому банку. Це хороший варіант, якщо добре справляєтеся із контролем безпеки (ви гнучкі в установці лімітів на зняття, ваш банк дає змогу блокувати карту через мобільний додаток. Тут, звичайно ж, потрібно врахувати можливі перебої із доступом до додатку для управління коштами в роумінгу).
Важливо також врахувати, що за картковими рахунками банки, як правило, встановлюють ставки нижчі, ніж за строковими вкладами.
Найбільш надійним варіантом і хорошим способом отримати додатковий дохід у цій ситуації є строковий депозит у банку. Українські банки на період відпусток розробили ряд цілком вигідних пропозицій, які точно є сенс розглянути.
Скажімо, Ідея Банк для нових клієнтів пропонує акційний депозит «На старт» терміном 3 місяці зі ставкою 10,5% річних.
При оформленні депозиту кожного нового клієнта чекає приємний сюрприз - подарунок від банку - повербанк, який може знадобитися у відпустці, або парасолька.
Умови спеціальної пропозиції по депозиту "На старт" в Ідея Банк:
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Акційна пропозиція діє до 31 липня 2021 у всіх відділеннях Ідея Банку.
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