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Особисті фінанси: як заробити на депозиті в період відпустки

 

Послаблення карантину, відкриття кордонів і вакцинація дають змогу сміливіше планувати відпустку, купувати тури для комфортного відпочинку. Разом з покупкою квитків виникає питання: як подбати про безпеку власних заощаджень і при цьому отримати додатковий дохід.

Звичайно, ви можете залишити гроші вдома або у рідних (добре, якщо ваша або їхня квартира знаходиться під охороною хорошої фірми, яка швидко зреагуэ при надзвичайній ситуації).

Інвестувати кошти ви теж поки не плануєте. Для вашої особистої мети – авто, побутової техніки чи квартири - ще не прийшов час.

Є також варіант - покласти на картковий рахунок в обслуговуючому банку. Це хороший варіант, якщо добре справляєтеся із контролем безпеки (ви гнучкі в установці лімітів на зняття, ваш банк дає змогу блокувати карту через мобільний додаток. Тут, звичайно ж, потрібно врахувати можливі перебої із доступом до додатку для управління коштами в роумінгу).

Важливо також врахувати, що за картковими рахунками банки, як правило, встановлюють ставки нижчі, ніж за строковими вкладами.

Найбільш надійним варіантом і хорошим способом отримати додатковий дохід у цій ситуації є строковий депозит у банку. Українські банки на період відпусток розробили ряд цілком вигідних пропозицій, які точно є сенс розглянути.

Скажімо, Ідея Банк для нових клієнтів пропонує акційний депозит «На старт» терміном 3 місяці зі ставкою 10,5% річних.

При оформленні депозиту кожного нового клієнта чекає приємний сюрприз - подарунок від банку - повербанк, який може знадобитися у відпустці, або парасолька.

Умови спеціальної пропозиції по депозиту "На старт" в Ідея Банк:

  • Відсоткова ставка - 10,5% річних;
  • Термін депозиту - 3 місяці;
  • Сума депозиту - від 50 000 до 100 000 грн;
  • Валюта вкладу - гривня.

Оформити депозит в Ідея Банку - просто:

  • Вибрати на сайті зручніше відділення Ідея Банку і залишити заявку.
  • Відвідати відділення, маючи при собі паспорт та ІПН.
  • Відкрити рахунок і розмістити депозит.
  • Одним із перших отримати подарунок - повербанк або парасольку.

Акційна пропозиція діє до 31 липня 2021 у всіх відділеннях Ідея Банку.

Детальні умови отримання подарунків - на сайті банку.

Плануйте відпустку і відпочивайте спокійно і з задоволенням, а Ідея Банк подбає про ваші заощадження!

Чому новим клієнтам є резон розглянути Ідея Банк для співпраці:

  • Ідея Банк працює на ринку України 31 рік.
  • З 1999 Ідея Банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а з 2017 - підключений до автоматизованої системи виплат гарантованих державою коштів вкладникам неплатоспроможних банків. Дуже багато цих вкладників стали клієнтами Ідея Банку.
  • Ідея Банк входить до переліку уповноважених банків із виплати коштів бюджетними організаціями.
  • Рейтингове агентство "Кредит Рейтинг" підтверджує кредитний рейтинг Ідея Банку на рівні uaAA зі стабільним прогнозом. Рейтинг uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими позичальниками або борговими інструментами.
  • Ідея Банк посідає 16 позицію за підсумками 2020 у щорічному рейтингу 50 банків, який проводить Finclub. З 2015 року в загальній таблиці банків піднявся на 17 позицій.
  • Банк - один із лідерів ринку із роздрібного кредитування. В 2021 статус підтверджений експертами FinAwards у номінації "Кращий кредит готівкою"
  • В рамках Mastercard Day 2020 Ідея Банк отримав нагороду "Мобільний прорив року" за проект мобільного банкінгу О.Банк.

Ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011

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