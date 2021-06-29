Особисті фінанси: як заробити на депозиті в період відпустки

Послаблення карантину, відкриття кордонів і вакцинація дають змогу сміливіше планувати відпустку, купувати тури для комфортного відпочинку. Разом з покупкою квитків виникає питання: як подбати про безпеку власних заощаджень і при цьому отримати додатковий дохід.

Звичайно, ви можете залишити гроші вдома або у рідних (добре, якщо ваша або їхня квартира знаходиться під охороною хорошої фірми, яка швидко зреагуэ при надзвичайній ситуації).

Інвестувати кошти ви теж поки не плануєте. Для вашої особистої мети – авто, побутової техніки чи квартири - ще не прийшов час.

Є також варіант - покласти на картковий рахунок в обслуговуючому банку. Це хороший варіант, якщо добре справляєтеся із контролем безпеки (ви гнучкі в установці лімітів на зняття, ваш банк дає змогу блокувати карту через мобільний додаток. Тут, звичайно ж, потрібно врахувати можливі перебої із доступом до додатку для управління коштами в роумінгу).

Важливо також врахувати, що за картковими рахунками банки, як правило, встановлюють ставки нижчі, ніж за строковими вкладами.

Найбільш надійним варіантом і хорошим способом отримати додатковий дохід у цій ситуації є строковий депозит у банку. Українські банки на період відпусток розробили ряд цілком вигідних пропозицій, які точно є сенс розглянути.

Скажімо, Ідея Банк для нових клієнтів пропонує акційний депозит «На старт» терміном 3 місяці зі ставкою 10,5% річних.

При оформленні депозиту кожного нового клієнта чекає приємний сюрприз - подарунок від банку - повербанк, який може знадобитися у відпустці, або парасолька.

Умови спеціальної пропозиції по депозиту "На старт" в Ідея Банк:

Відсоткова ставка - 10,5% річних;

Термін депозиту - 3 місяці;

Сума депозиту - від 50 000 до 100 000 грн;

Валюта вкладу - гривня.

Оформити депозит в Ідея Банку - просто:

Вибрати на сайті зручніше відділення Ідея Банку і залишити заявку.

Відвідати відділення, маючи при собі паспорт та ІПН.

Відкрити рахунок і розмістити депозит.

Одним із перших отримати подарунок - повербанк або парасольку.

Акційна пропозиція діє до 31 липня 2021 у всіх відділеннях Ідея Банку.

Детальні умови отримання подарунків - на сайті банку.

Плануйте відпустку і відпочивайте спокійно і з задоволенням, а Ідея Банк подбає про ваші заощадження!

Чому новим клієнтам є резон розглянути Ідея Банк для співпраці:

Ідея Банк працює на ринку України 31 рік.

З 1999 Ідея Банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а з 2017 - підключений до автоматизованої системи виплат гарантованих державою коштів вкладникам неплатоспроможних банків. Дуже багато цих вкладників стали клієнтами Ідея Банку.

Ідея Банк входить до переліку уповноважених банків із виплати коштів бюджетними організаціями.

Рейтингове агентство "Кредит Рейтинг" підтверджує кредитний рейтинг Ідея Банку на рівні uaAA зі стабільним прогнозом. Рейтинг uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими позичальниками або борговими інструментами.

Ідея Банк посідає 16 позицію за підсумками 2020 у щорічному рейтингу 50 банків, який проводить Finclub. З 2015 року в загальній таблиці банків піднявся на 17 позицій.

Банк - один із лідерів ринку із роздрібного кредитування. В 2021 статус підтверджений експертами FinAwards у номінації "Кращий кредит готівкою"

В рамках Mastercard Day 2020 Ідея Банк отримав нагороду "Мобільний прорив року" за проект мобільного банкінгу О.Банк.

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