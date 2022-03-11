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"Либо с нами, либо же с ними": в России предложили запретить двойное гражданство

Автор: Сергей Пышкин

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов призвал запретить двойное гражданство в Российской Федерации. Все из-за политического давления на агрессора во время войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Закс.

Миронов отметил, что запрет двойного гражданства требует законодательного решения в виде запрета. В то же время его же фракция планирует внести соответствующие правки уже в ближайшее время.

"Надо определяться: либо ты с нами, либо с ними - и тогда сдавай один из паспортов", - заявил Миронов.

Как отметил политик, сегодня в США проживает почти 4 млн человек с российскими паспортами.

"Неправильно одновременно голосовать за президента России и Госдуму, а потом – за президента США и конгресс, которые принимают антироссийские санкции и угрожают гражданам России и ее лидеру",- добавил политик.

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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