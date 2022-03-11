"Або з нами, або ж з ними": в Росії запропонували заборонити подвійне громадянство

Лідер "Справедливої Росії - За правду" Сергій Миронов закликав заборонити подвійне громадянство в Російській Федерації. Усе через політичний тиск на агресора під час війни в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Закс.
Миронов зауважив, що заборона подвійного громадянства потребує законодавчого рішення у вигляді заборони. Водночас його ж фракція планує внести відповідні правки вже найближчим часом.
"Треба визначатися: або ти з нами, або з ними - і тоді здавай один із паспортів", - заявив Миронов.
Як відзначив політик, сьогодні у США мешкає майже 4 млн людей з російськими паспортами.
"Неправильно одночасно голосувати за президента Росії та Держдуму, а потім – за президента США та конгрес, які приймають антиросійські санкції та загрожують громадянам Росії та її лідеру",- додав політик.
Війна Росії проти України триває шістнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.