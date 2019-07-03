Канада будет продолжать санкции против России, - Трюдо

Фото: Джастин Трюдо (president.gov.ua)

Канада также осуждает удержание Россией украинских моряков

Канада сейчас будет продолжать санкции в отношении России и ее физических лиц в связи с агрессией против Украины. Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с президентом Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украины со ссылкой на "Радио Свобода".

Трюдо уточнил, что Канада продолжает быть страной, которая ввела против России серьезные санкции, но будет действовать параллельно с международными друзьями и партнерамиКанади.

"Мы считаем, что чрезвычайно важно увидеть положительные действия России, и мы продолжим серьезно поддерживать Украину, вводя санкции против российских официальных лиц", - сказал Трюдо.

Он добавил, что также осуждает действия России относительно военнопленных украинских моряков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что достижения мира на Донбассе возможно политико-дипломатическим путем. Санкционную политику в отношении России Зеленский считает одним из инструментов политического давления на страну-агрессора.