Без лібералізації енергоринків в Україні не буде нових генеруючих потужностей, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

За його словами, за два роки повномасштабної війни збільшилась кількість проблем на енергоринку і вони продовжують накопичуватись.

"Напевно треба починати думати частково про лібералізацію цих ринків. Тому що в умовах такої зарегульованості, дуже часто збитковості для багатьох компаній, нових потужностей готувати ми не будемо", - сказав Прокіп.

Експерт наголосив, що це ж саме стосується дозволу та заборони на експорт природного газу і додав, що зараз стоїть питання, як Україна буде проходити наступну зиму.

Нагадаємо, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що для спрощення імпорту електроенергії в Україну необхідно наблизити правила українського енергоринку до європейських.