ua en ru
Вт, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Без либерализации энергорынков в Украине не будет новых генерирующих мощностей, - эксперт

Вторник 05 марта 2024 13:16
UA EN RU
Без либерализации энергорынков в Украине не будет новых генерирующих мощностей, - эксперт Фото: без либерализации энергорынков в Украине не будет новых генерирующих мощностей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Чтобы в Украине появились новые энергогенерирующие мощности, нужна либерализация энергетических рынков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

По его словам, за два года полномасштабной войны увеличилось количество проблем на энергорынке, и они продолжают накапливаться.

"Наверное, нужно начинать думать частично о либерализации этих рынков. Потому что в условиях такой зарегулированности, очень часто убыточности для многих компаний, новых мощностей готовить мы не будем", - сказал Прокоп.

Эксперт подчеркнул, что это же касается разрешения и запрета на экспорт природного газа и добавил, что сейчас стоит вопрос, как Украина будет проходить следующую зиму.

Напомним, ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что для упрощения импорта электроэнергии в Украину необходимо приблизить правила украинского энергорынка к европейским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Спецоперация с участием ГУР. В Крыму поражен российский корабль "Сергей Котов", - источник
Спецоперация с участием ГУР. В Крыму поражен российский корабль "Сергей Котов", - источник
DAILY
Сколько и на что тратят украинские беженцы за границей, и при чем здесь "карточный туризм"
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Сколько и на что тратят украинские беженцы за границей, и при чем здесь "карточный туризм"