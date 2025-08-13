Лібералізація цінових меж має розповсюдитись на інші періоди доби, - очільник "Укргідроенерго"

Граничні ціни на електроенергію після їх зміни у години вечірнього піку з 1 серпня слід поступово вирівняти на інші періоди доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Богдана Сухецького.

"Я підтримую, вони повинні лібералізуватись, але не тільки в цих годинах. Вони повинні десь вирівнюватись", - наголосив Сухецький, коментуючи останні зміни у структурі прайс-кепів.

Він пояснив, що чинна система ПСО обмежує можливості державних компаній ефективно використовувати ресурси та підтримувати баланс енергосистеми.

"Ми, "Енергоатом", забезпечуємо ПСО для населення. І, на жаль, кожний вироблений нами мегават чи кіловат обкладається цим розрахунком ПСО. І економіка відразу пропадає", - зазначив він.

За його словами, без таких обмежень "Укргідроенерго" могло б імпортувати електроенергію у години низького споживання, закачувати її у гідроакумулювальні станції, а потім видавати у пікові години, допомагаючи енергосистемі.

Водночас Сухецький запропонував вирівняти цінові обмеження протягом доби.

"Зараз є там, умовно, ціна на пікові, чому не зробити її на весь день і спробувати подивитися, як ринок буде реагувати", - сказав він.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні діють оновлені граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії у години вечірнього піку (17:00–23:00).

За даними аналітиків ринку електроенергії ExPro Consulting, це рішення не призвело до очікуваного різкого зростання вартості ресурсу.