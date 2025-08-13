ua en ru
Либерализация ценовых границ должна распространиться на другие периоды суток, - глава "Укргидроэнерго"

Среда 13 августа 2025 12:32
UA EN RU
Либерализация ценовых границ должна распространиться на другие периоды суток, - глава "Укргидроэнерго" Фото: либерализация ценовых границ должна распространиться на другие периоды суток (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Предельные цены на электроэнергию после их изменения в часы вечернего пика с 1 августа следует постепенно выровнять на другие периоды суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Богдана Сухецкого.

"Я поддерживаю, они должны либерализоваться, но не только в этих часах. Они должны где-то выравниваться", - отметил Сухецкий, комментируя последние изменения в структуре прайс-кепов.

Он пояснил, что действующая система ПСО ограничивает возможности государственных компаний эффективно использовать ресурсы и поддерживать баланс энергосистемы.

"Мы, "Энергоатом", обеспечиваем ПСО для населения. И, к сожалению, каждый произведенный нами мегаватт или киловатт облагается этим расчетом ПСО. И экономика сразу пропадает", - отметил он.

По его словам, без таких ограничений "Укргидроэнерго" могло бы импортировать электроэнергию в часы низкого потребления, закачивать ее в гидроаккумулирующие станции, а затем выдавать в пиковые часы, помогая энергосистеме.

В то же время Сухецкий предложил выровнять ценовые ограничения в течение суток.

"Сейчас есть там, условно, цена на пиковые, почему не сделать ее на весь день и попробовать посмотреть, как рынок будет реагировать", - сказал он.

Напомним, с 1 августа в Украине действуют обновленные предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии в часы вечернего пика (17:00-23:00).

По данным аналитиков рынка электроэнергии ExPro Consulting, это решение не привело к ожидаемому резкому росту стоимости ресурса.

