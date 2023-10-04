Лібералізація енергоринку допоможе усунути великі борги в енергетиці, - експерт

Завдяки запровадженню лібералізованої моделі енергетичного ринку можна усунути великі борги, які на ньому накопичуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Івана Плачкова.

За його словами в Україні створений найсучасніший ринок електроенергії, але встановлені на ньому обмеження, зокрема прайс-кепи, не дали йому змоги нормально працювати.

"Ціни повинні бути справедливими, але не штучними. Запровадження моделі лібералізації ринку дасть можливість цьому ринку нормально працювати і ми усунемо ті великі борги, які накопичуються", - сказав Плачков.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявляли, що чинні прайс-кепи заважають імпорту електроенергії в години дефіциту в енергосистемі.