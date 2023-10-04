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Либерализация энергорынка поможет устранить большие долги в энергетике, - эксперт

Фото: либерализация энергорынка поможет устранить большие долги в энергетике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря внедрению либерализованной модели энергетического рынка можно устранить большие накапливаемые на нем долги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Ивана Плачкова.

По его словам, в Украине создан самый современный рынок электроэнергии, но установленные на нем ограничения, в частности прайс-кепы, не позволили ему нормально работать.

"Цены должны быть справедливыми, но не искусственными. Введение модели либерализации рынка позволит этому рынку нормально работать и мы устраним те большие долги, которые накапливаются", - сказал Плачков.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявляли, что действующие прайс-кепы мешают импорту электроэнергии в часы дефицита в энергосистеме.

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Электроэнергия