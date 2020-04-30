Либанова о карантине: власть решила просто напугать, вместо того чтобы объяснять

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова заявила, что власть решила просто напугать, вместо того чтобы объяснять ситуацию с коронавирусом в Украине. Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Как она отметила, когда людей "загоняли" домой, все эпидемиологи и вирусологи говорили о том, что на свежем воздухе как раз меньше распространяется этот вирус.

"А по-человечески нельзя было с людьми поговорить и сказать: это серьезно! Нельзя по десять человек собираться на улице, можете собираться по двое. Но не гонять тех, кто хочет пройтись с мужем, женой или ребенком по парку - кому они мешают?!... Кто не знает, что не у всех есть дачи, что в крупных городах по 5-6 человек живут в двухкомнатных квартирах? И как вишенка на торте - открытые церкви", - заявила она.

По ее словам, власть решила просто напугать, вместо того, чтобы объяснять. Либанова добавила, что постоянный стресс - это фактор, который больше всего угнетает иммунитет, провоцирует проблемы с сердцем и давлением.

"Что, нельзя было рассчитывать на то, что у нас умные люди? Чего вы считаете своих людей быдлом?!", - заявила она.

Напомним, Кабинет министров на следующей неделе в среду примет ряд решений относительно ослабления карантина с 11 мая.

В частности, президент Владимир Зеленский сообщал, что 1 мая свою работу смогут восстановить продуктовые рынки, которые были закрыты в рамках карантинных мероприятий.