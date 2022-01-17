Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания

Из-за высоких цен на энергоносители украинские промпредприятия вынуждены повышать расценки и на свою продукцию. РБК-Украина уже писало, что в прошлом году рост цен в промышленности стал рекордным за последние 24 года – 62,2%. Это было одной из причин подорожания продуктов питания – от 17% до 23%.

Многие производители такой продукции как хлеб, молоко и курятина заявили о возможном сокращении или даже прекращении производства из-за высокой стоимости газа.

Правительству и Офису президента пришлось искать выход из ситуации. За неделю до Нового года премьер Денис Шмыгаль и заместитель главы ОП Ростислав Шурма заявили, что будут приняты решения, которые остановят рост цен на продукты питания.

"В ближайшие дни мы найдем разумное решение, способное ограничить аномальный рост цен на газ в определенном компромиссном режиме, который не позволит остановиться конечным секторам экономики", – заявил Шурма.

Буквально через несколько дней власти подготовили проект решения о введении граничной цены газа в 25 тысяч гривен за тысячу кубометров для производителей хлебной продукции. Позже это ограничение планировали применять для других отраслей, причем не только пищевой промышленности. Параллельно Кабмин ввел ограничение торговой надбавки на ряд продуктов питания.

Что же касается газа, то от идеи прямого регулирования цены в итоге быстро отказались и концепцию поменяли. Решили вводить ограничение не на цену газа, а на торговую надбавку для частных газодобывающих предприятий и трейдеров, продающих газ производителям социально значимых товаров. Речь о пшеничной муке, молоке, куриных тушках, подсолнечном масле, яйцах и хлебе.

Надбавку для частной добычи установили не выше 24%, для трейдеров – 1%. Но лимит действует лишь на 20% газа, который компании будут обязаны продавать на Украинской энергетической бирже трейдерам, поставляющим газ производителям продуктов питания.

Если общая частная добыча в Украине в месяц составляет 400-440 млн кубометров, то 20% – это 80-88 млн. Остальной добытый газ компании смогут продавать кому угодно по свободной цене.

Не вложились в график

Постановление о льготном газе правительство приняло 30 декабря. Тогда как подготовка правил по его торговле затянулась. Долго согласовывали сам порядок проведения торгов. Изначально начать продажу собирались 10 января, но в итоге сроки перенесли на неделю.

Первый аукцион будет проведен во второй половине дня 17 января. По информации РБК-Украина, из-за задержки для продажи в январе будет выставлена лишь треть планового объема – 27-29 млн кубометров.

Никаких торгов, по сути, не будет – цена газа у каждого продавца будет фиксированной, исходя из себестоимости добычи плюс 24% надбавки. Право купить газ получит тот покупатель, который раньше подал заявку. Биржа, по большому счету, выступит в роли площадки для заключения сделок.

В Ассоциации газодобывающих компаний назвали решение правительства "эмоциональным". Оно якобы противоречит закону и отпугивает инвесторов, говорится в заявлении ассоциации. Там призвали правительство пересмотреть его, а в противном случае пообещали оспорить в суде. Глава ассоциации Артем Петренко отказался комментировать РБК-Украина планы по судебным разбирательствам.

В Кабмине, в свою очередь, считают решение оптимальным в сложившейся ситуации. Власти считают, что такой шаг поможет остановить рост цен на продукты первостепенной важности и не ударит по добыче газа.

"Правительство было намерено принять такое решение, которое поддержит шесть направлений пищевого производства: хлеб, молоко, мясо и т.д. Это напрямую влияет на каждого украинца. С другой стороны, нам было важно, чтобы газодобывающие компании заработали свою нормативную маржу, ту, которая у них была заложена в бизнес-плане. Обсуждался вариант какой-то единой цены, но у каждой компании разная себестоимость. Такая уравниловка привела бы к тому, что одни компании получали бы большую маржу, другие маленькую", – сказал РБК-Украина заместитель министра экономики Денис Кудин.

По его словам, решение о продаже 20% газа с фиксированной надбавкой было принято после одобрения СНБО. "Этот вопрос обсуждался на заседании СНБО, и все итоговые решения обсуждались там. СНБО обязало правительство немедленно принять те решения, которые и были приняты", - отметил Кудин.

Добыче предлагали увеличить ренту

Недовольство добытчиков вполне понятно. На пике роста цен на газ, не увеличивая себестоимость, компании могут получать сверхприбыль. В последние 4 месяца она была существенно выше 24%. По неофициальным данным, средняя себестоимость добычи тысячи кубометров частной компанией составляет около 120 долларов при цене газа в декабре более 1400 долларов. Даже с учетом ренты, которая платится от цены импорта, маржа могла быть около 1000 долларов.

Установленную маржу в 24% в правительстве считают довольно выгодным условием. "Любой украинский бизнес будет счастлив иметь наценку в 24%. Это хорошая наценка", – отметил собеседник издания, имеющий отношение к подготовке правительственного решения.

Одно из условий, которое смущало добытчиков – определение себестоимости. В правилах торгов этот механизм не определен. Глава профильной ассоциации Артем Петренко не смог уточнить, как будет определяться себестоимость, отметив, что над этим вопросом компании думают.

В правительстве говорят, что дали возможность компаниям самим выбирать механизм. "Для определения себестоимости есть два механизма: по стандартам бухгалтерского учета в Украине и по международным стандартам финансовой отчетности (первый вариант учитывает прямые расходы, второй – и непрямые, – ред.). У каждой компании есть налоговая отчетность, которая включает себестоимость. Так что как они раньше ее определяли, так и будут определять. Но будет странно, если цена на торгах будет существенно отличаться от прежней", – сказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что если компании раньше не хитрили и не занижали себестоимость, к примеру, переводя расходы на свои же трейдинговые компании, то оснований волноваться быть не должно.

По словам собеседника издания, который принимал участие в консультациях правительства с бизнесом, в качестве плана "Б" власти были не против изменить подход, выплачивая компенсации производителям продуктов. Правда, средства для этого предлагали получить за счет увеличения ренты на добычу.

"Действительно, шла речь о том, что если договориться по предложенному варианту не получится, то правительство пойдет через бюджет (выплата дотаций, – ред.). Но для этого нужны деньги, а их можно получить за счет введения прогрессивной ренты", – отметил собеседник.

Сколько будет стоить льготный газ

Первые торги льготным газом на УЭБ запланированы на 15:00 понедельника, 17 января. В них должны принять участие в качестве продавцов все частные газодобывающие компании. Покупатели будут отбираться по заявке производителей социальных продуктов питания.

Те производители из общего списка в 6803 компании, которые захотят купить газ, еще 14 января должны были подать свои заявки в комитет по надзору за торгами, который специально создан Министерством энергетики.

Комитет проверит компании на предмет права получать льготный газ. Если компания действительно занимается выпуском социальной продукции, то сможет предложить для участия в торгах лишь одного трейдера. Скорее всего, это будет компания, у которой предприятие покупало газ раньше.

Объем газа выставляемый на продажу будет рассчитываться исходя из добычи предыдущего месяца. Если газ, предложенный на продажу, не будет выкуплен в полном объеме в течение 5 дней, а именно столько будут идти торги, то компания-добытчик сможет использовать остатки по своему усмотрению. Это следует из правил проведения торгов.

Но если производитель не выкупит газ у трейдера, то его нужно будет продать оператору системы.

Вариант, когда компании будут снижать добычу, чтобы сократить объем продажи газа по льготной цене, в правительстве считают маловероятным. "Наценка в 24% выгодна и она выше, чем была раньше – до пиковых цен", - отметил Кудин.

Кроме того, компании не смогут сократить объем газа для продажи из-за того, что ранее он был законтрактован другим покупателем. Решения правительства признаются ситуацией форс-мажора, и действия таких контрактов прекращаются.

В правительстве ждут, что продажа льготного газа себя оправдает и цена снизится. "По моей оценке, цена будет более чем в два раза меньше чем текущая рыночная. Меньше 20 тысяч. Может быть, какие-то лоты по 15 и 10 тысяч", – сказал Кудин.

Цены могут не упасть

Профессор экономики Алексей Плотников достаточно скептически относится к правительственной инициативе продажи льготного газа, и не верит, что она существенно повлияет на ценовую ситуацию.

"Во-первых, я очень сомневаюсь, что в итоге цена газа будет 15-20 тысяч. Во-вторых, в пищевой промышленности кроме газа есть еще много составляющих, которые тоже дорожают. Так что в итоге да, возможно, предприятия не остановятся, но цены повышаться будут все равно", – полагает Плотников.

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что действия правительства – это имитация решения проблем. Во-первых, отмечает он, не разработан механизм контроля за использованием льготных объемов газа.

"Такие схемы только создают почву для злоупотреблений, возникновения дополнительного дефицита и никак не повлияют на ситуацию. Вместо того чтобы создать необходимые условия по обеспечению рынка газом, "Нафтогаз" и правительство создают имитацию бурной деятельности", – уверен он.

Условия продажи льготного газа установлены до 1 мая. В правительстве надеются, что весной, после завершения отопительного сезона, цена газа будет снижаться, и необходимость в ограничениях отпадет. Оптимизма Кабинету министров Дениса Шмыгаля добавляет увеличение поставок сжиженного газа из США в Европу, которое началось в январе.