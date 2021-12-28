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Кабмин планирует ограничить цену на газ для производителей хлеба: сколько будут платить

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 12:28
Кабмин планирует ограничить цену на газ для производителей хлеба: сколько будут платить Фото: пекарям будут продавать газ по 25 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус, Юрий Дощатов

Кабинет министров планирует ограничить цену на газ собственной добычи для предприятий по производству хлеба на уровне 25 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров. Кроме того, планируется установить, что торговая надбавка не может превышать 1%.

Об этом говорится в проекте документа, который есть в распоряжении РБК-Украина.

Планируется, что ограничения будут действовать в период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2022 года.

Документом предлагается установить, что цена газа определяется ежемесячно как среднеарифметическое значение котировок на биржах, но должна быть не более 25 тысяч гривен за 1 тыс. куб. м (с учетом НДС).

Согласно проекту постановления, торговая надбавка за поставки природного газа собственной добычи для хлебопекарей устанавливается на уровне не выше одного процента.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей, а также производителей социальных продуктов питания в связи со значительным повышением цен на газ. Также рассматривается возможность установления максимальных наценок на социальные продукты.

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