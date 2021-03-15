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Всех льготников внесут в реестр: нужно написать заявление

Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины подготовило проект приказа, которым утверждается форма заявления о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы и предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Заявления подаются лично льготниками.

Проект приказа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как отмечается пояснительной записке к проекту, документ подготовлен в связи с принятием постановления Кабинета министров Украины от 16 декабря 2020 года №1282, которым внесены изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, которые имеют право на льготы.

Постановлением Кабмина предусмотрено представление льготниками в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения заявления по форме, установленной Минсоцполитики.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилищную субсидию получали более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользовались льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщало РБК-Украина, средний размер субсидии оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2021 года составил 1 483 гривны.

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