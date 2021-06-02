Льготная ипотека под 7%: названы причины срыва программы Минфином

Журналисты напоминают, что "Укрфинжитло" уже выделило 2 млрд грн. Еще 20 млрд грн должны зайти после выпуска Минфином целевых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Однако, по состоянию на 31 мая, по данным Минфина, в рамках программ льготной ипотеки был выдан всего 351 кредит на общую сумму чуть менее 300 млн грн.

У такой низкой скорости есть несколько причин, пишет издание.

Во-первых, о программе мало знают, банкиры неохотно ее продвигают, а у граждан все еще есть опасение, что проект закончится "на полпути".

Во-вторых, Минфин все еще не подготовил необходимых документов для выпуска целевых ОВГЗ, а значит - проект, по сути, пока без "живых" денег.

Еще одной проблемой может стать объединение "Укрфинжитло" и фактически обанкротившегося Государственного ипотечного учреждения, на котором висит около 5 млрд грн долгов.

"Вместо того, чтобы полностью сконцентрироваться на выдаче новых кредитов, руководству компании придется заниматься еще и реструктуризацией долгов "полумертвого родственника", - отмечает издание.

Кроме того, ряд сомнительных кадровых решений в самом "Укрфинжитле" также отрицательно влияют на динамику процесса выдачи кредитов. Так, в конце апреля был уволен предыдущий глава компании Василий Шкураков. Его декларацию тут же взяли на проверку в список НАПК, а за работу компании под его руководством взялась Госаудитслужба.

Вместо Шкуракова пришел бывший замначальника Энергетической таможни Виктор Катренич, который ранее не имел отношения к государственным финансам.

По информации издания, в замы себе Катренич взял Людмилу Шемелинец - экс-директор юрдепартамента (2011-2014), а затем первый замглавы Госслужбы земельного кадастра в правительстве Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, хотя в системе кадастра работала еще со времен Януковича.

Кроме того, на должность главы фактически ликвидируемого Госипотечного учреждения в марте 2021 года заступил Егор Притула - кадровый налоговик с конца 2000-х, который также активно работал при главе ГНС Виталии Захарченко в период президентства Виктора Януковича. В 2015 он был уволен в результате люстрации и ушел советником в "Укрэксимбанк".